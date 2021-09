Extra controles in stationsbuurt van Roeselare

Ook toen moest de politie ingrijpen. Hier in de stationsbuurt waren er de voorbije dagen verschillende incidenten zoals openbare dronkenschap en vechtpartijen. De politie moest telkens ter plaatse komen. De burgemeester gaat nu samenzitten met mensen van de stationsbuurt en de politie.

Burgemeester Kris Declercq: "Elke Roeselarenaar moet zich veilig voelen in de stad, er zijn een aantal incidenten geweest, kleinschalig. Maar wij willen in elk geval de politie daarop verder inzetten. We hebben 34 camera’s geïnstalleerd. We hebben ook controles van politie in burger. Maar kennelijk is dat nog niet genoeg."