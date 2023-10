Extra controles op sluikstorten tegen zwerfvuil

In Veurne is de aftrap gegeven van de handhavingsweek tegen zwerfvuil. Dat betekent dat overal in West-Vlaanderen heel wat controleurs en diensten extra toezicht houden op sluikstorten.

Bij de vorige actie zijn zo’n 1.000 boetes uitgeschreven, maar zowat overal neemt het sluikstorten nog toe. De gouverneur pleit voor structurele oplossingen zoals het invoeren van statiegeld.

"Alles wordt gedumpt in vuilbakken"

De stadsdiensten van Veurne waren al vroeg in de ochtend druk in de weer. De inwoners ergeren zich vooral aan de volgepropte openbare vuilnisbakken en het vuil dat zich daarrond opstapelt.

"Vooral het huisvuil van thuis vind je hier, hé", zegt Andy Deburchgraeve van de stadsdiensten in Veurne. "Kijk, ze steken alles in zakjes. Dat is het probleem hier in de vuilbakken. De mensen profiteren. Ze kopen geen vuilzakken meer en alles wordt hier zo in gedumpt, hé."

Veurne heeft dit jaar al 147 gasboetes uitgeschreven, het merendeel voor het weggooien van sigarettenpeuken. Bij sluikstorten gaat voor bijna 60% om het dumpen van groenafval en hout.

Burgemeester van Veurne Peter Roose: "Een gasboete kost €70 voor de eerste overtreding en kan oplopen tot € 250 bij recidive."

Extra controleurs op stap

Maar ondanks alle campagnes stijgt het sluikstorten zowat overal. Deze week worden extra controleurs op pad gestuurd om sluikstorters te betrappen.

Gouverneur Carl Decaluwé: "Vorig jaar in de Week van de Handhaving in West-Vlaanderen hebben we toch meer dan 1000 gasboetes uitgedeeld. Dat is vrij veel. Maar goed, het is blijkbaar onvoldoende. Wat mij intrigeert is dat 85% van de mensen zegt: “Zwerfvuil stoort ons”. Maar men vergeet erbij te zeggen dat men zelf vaak de oorzaak ervan is."

Statiegeld

Zowel de burgemeester als de gouverneur pleiten voor een systeem van statiegeld. Maar op één of andere manier komt dat er bij ons niet door.

Burgemeester Peter Roose: "Ik denk dat de belangengroepen te groot zijn. Om naar een nieuw systeem over te schakelen. Het blijkt dat het in het buitenland wel werkt. Dus, waarom zou het in een klein land als Vlaanderen niet mogelijk zijn om dat systeem in te voeren?"