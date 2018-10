Extra centen voor ziekenhuisscholen in De Haan

Vanaf 2020 wordt dat 2,5 miljoen euro extra. In onze provincie zijn er ziekenhuisscholen in De Haan: het Zeelyceum, dat onderwijs biedt aan kinderen uit het secundair onderwijs die tijdelijk in het Zeepreventorium verblijven. Er is ook BAZ op hetzelfde terrein: Basisschool Aan Zee, voor lagere schoolkinderen en kleuters dus. De ziekenhuisscholen werken samen met de thuisschool van de zieke leerling. Bedoeling is om de leerachterstand zoveel mogelijk te beperken en de terugkeer naar de gewone school vlot te laten verlopen.

Vanaf volgend jaar krijgen de ziekenhuisscholen 800.000 euro extra om het aanbod te vergroten. Dat moet 25 extra plaatsen in het basisonderwijs opleveren, in het secundair onderwijs 115. "Alle leerlingen, ook zieke kinderen, hebben recht op onderwijs. Genezen staat op de eerste plaats, maar weten dat je geen leerachterstand opbouwt en de band met de

thuisschool bewaart, draagt bij tot een goed herstel", zegt Crevits.