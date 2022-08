Extra beveiliging op snelwegparkings tegen transmigranten

Maar er komen ook extra camera’s en hekkens. Een investering van 10 miljoen euro.

Op de snelwegparking in Jabbeke zijn de werken al begonnen. Er komen extra parkeerplaatsen. Maar Vlaanderen investeert vooral in beveiliging. Nu proberen heel wat transmigranten in geparkeerde vrachtwagens te glippen om de oversteek te maken naar Engeland.

Dodelijke oversteken vermijden

Ook in Westkerke en Mannekensvere komen nog dit jaar middenbermconstructies. Zo kunnen transmigranten de snelweg niet meer oversteken. In het verleden gebeurden zo al een aantal dodelijke ongevallen. De maatregelen zijn nodig, dat bewijst het aantal meldingen van incidenten met transmigranten dit jaar.

Vlaanderen trekt in totaal 10 miljoen euro uit voor de beveiliging van alle snelwegparkings. Drie vierde daarvan gaat naar extra camera’s en bewakingsfirma’s.