Expo over het verleden en de toekomst van dorpsfeesten

In Heist loopt sinds vandaag een tentoonstelling over dorpsfeesten. De tentoonstelling neemt ons mee naar het verleden, heden en toekomst van mensen die op straat komen om samen feest te vieren.

Mensen die de straat opkomen om samen een leuke tijd te beleven met elkaar: dat is het centrale thema van de tentoonstelling ‘Samen buiten’. Voor veel mensen zit de tentoonstelling vol herinneringen, naar tijden waarin tradities zoals deze hoogtij vierden. Veel van dergelijke tradities zijn intussen zelfs al verdwenen, en daar willen ze in Heist een stokje voor steken. De curatoren zijn er van overtuigd dat we dorpsfeesten en andere tradities meer dan ooit zullen nodig hebben in de toekomst.

De tentoonstelling ‘Samen buiten' is dit weekend en volgend weekend nog gratis, daarna moet je betalen. De expo zelf loopt nog tot in juli.