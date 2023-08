Expo over 50 jaar E17 in Kortrijk

Een halve eeuw geleden reden de eerste auto's over de snelweg die toen nog E3 heette. Plots kon je in één rechte lijn van de Franse grens in Rekkem naar Gent en Antwerpen rijden.

Streep door Zuid-West-Vlaanderen

"De snelweg trok letterlijk een streep door Zuid-West-Vlaanderen en bepaalde mee de toekomst ervan. Aan de hand van historisch videomateriaal, getuigenissen en verbeeldende visualisaties biedt de expo een blik op zowel het verhaal van de E17 als dat van de snelwegen van morgen", vertelt Wout Maddens, voorzitter van Leiedal.

Griet Vanryckegem, voorzitter van Zuidwest: "In het eerste deel van de expo krijg je een blik op het verleden van de snelweg in onze regio met unieke foto’s, videobeelden, pakkende verhalen en getuigenissen.”

Afrit naar het verleden

De aanleg van de snelweg schoot verbazend snel op. Er waren begin jaren 70 dan ook nog geen milieu- en omgevingsnormen zoals nu. Een technisch huzarenstukje ook: hier en daar moest een dal worden opgevuld of een heuvelkam doorsneden, want de regels liggen vast voor hoe hard zo’n snelweg mag hellen en hoe ver je moet kunnen zien.

“Ook minder populaire aspecten komen aan bod op de expo,” vult Vanryckegem aan, “want op korte tijd werden heel wat mensen onteigend en van burgerinspraak was nog lang geen sprake. Een aantal van die verhalen zijn verzameld door een rondtrekkende praatpaal die Maud Vanhauwaert heeft verwerkt in de kunstinstallatie ‘Parlevinkende praatpalen’.”

Nog tot en met 8 oktober kan je terecht in The Square in Kortrijk voor een gratis bezoek aan de expo.