Expo in Harelbeke wekt T-Rex terug tot leven

Met Jurassic Expo keren ze in Harelbeke zo’n 65 miljoen jaar terug in de tijd. De expo brengt dinosaurussen opnieuw tot leven en biedt kinderen een boeiende inkijk in de tijd van toen.

Voor 3D-replica’s van een brullende T-Rex of een Raptor moet je momenteel op de parking van het Forrestierstadion in Harelbeke zijn. In Jurassic Expo worden de dieren nieuw leven ingeblazen aan de hand van technologische animaties. Bovendien zijn de 3D-figuren op ware grootte nagemaakt, waardoor de dino’s levensecht lijken. Deze expo draait niet om puur entertainment, maar wil de kinderen ook iets bij leren over de reusachtige planteneters en angstaanjagende roofdieren.

Jurassic Expo loopt nog tot 19 december 2021.