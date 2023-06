Expo: 25 jaar geleden viel doek over Rock Torhout

In het Vrijetijdshuis op de Markt in Torhout loopt momenteel een gratis tentoonstelling over Rock Torhout. Het is precies 25 jaar geleden dat de laatste editie van Rock Torhout plaatsvond.

Samen met oprichter en organisator Noël Steen lanceerde het lokaal bestuur in het Vrijetijdshuis een tentoonstelling over het muziekfestival dat in zijn eerste jaren nog Woodland heette, verwijzend naar het Houtland. Noël Steen: "We zijn gestart in een tent van 40 meter bij 40. Er waren ongeveer 1800 mensen, wat voor ons een enorme opsteker was. We hadden nooit gedacht dat er zoveel zouden zijn. Er waren zes tot zeven groepen die optraden. Vroeg begonnen, om 23 uur gedaan, zodat alle jongeren terug weg konden met de trein. "

Woodland werd Rock Torhout. Er kwamen meer dagen, meer podia, meer groepen en meer bezoekers. In 1993 en 95 met Metallica en, REM op de affiche, goed voor 75.000 bezoekers. Nöel Steen is trots op wat hij verwezenlijkt heeft. Maar hij is ook blij dat het voorbij is. "Er zijn altijd meer en meer regels gekomen. In de periode van het festival kon alles. We hadden geen geluidsnormen, geen milieuperikelen. Niet dat het zo moest blijven, dat zeg ik niet. Maar het was toch wel een stuk makkelijk om te organiseren."

De expo in het Vrije Tijdshuis op de Markt van Torhout loopt nog tot 27 augustus.

Ook Focus en WTV doken in hun beeldarchief: