Expo ‘Stille levens’ gaat op zoek naar verhalen en levens achter het stilleven

In de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende loopt de tentoonstelling “Stille Levens”. Dat is ook een apart genre in de schilderkunst.

Curator en Oostendenaar Koen Broucke deed daarvoor inspiratie op in de kunst van Léon Spilliaert en de vele schelpenwinkeltjes die Oostende ooit telde. Aan de hand van veertig kunstenaars schetst de tentoonstelling hoe het genre van het stilleven de tijd trotseerde. Koen Broucke: "Het is niet één dialoog, het zit vol dialogen. Er zijn dialogen tussen de kunstwerken en de verzamelingen, er zijn dialogen tussen de kunstenaars onderling en er zijn dialogen tussen de thema’s, de verschillende subgenres tussen het stilleven."

"Die eenenveertig kunstenaars die hebben een scala van wat hedendaagse kunstenaar vandaag is. Wat ik niet in de tentoonstelling heb gestoken is video. Omdat ik de tentoonstelling stil wilde houden. Ik wilde geen interfererende geluiden. Het enige geluid dat zou kunnen toegelaten worden is de zee. Maar daar moeten we alleen het raam voor openzetten. Dan horen we de zee."

Stille levens loopt tot 21 mei in de Venetiaanse Gaanderijen in Oostende.