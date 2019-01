Explosie en brand in bedrijf in Vichte: 4 gewonden

In Vichte raakten deze morgen vier werknemers van een externe firma gewond bij een ontploffing in een silo. Twee liepen ernstige brandwonden op, twee andere raakten licht gewond.

Gisteren al werd de brandweer opgeroepen voor een brand in een silo bij het bedrijf Pouleyn, waar ramen en deuren worden geproduceerd. De brandweer kreeg de brand onder controle en vandaag kwam een ruimdienst langs om de silo leeg te halen.

Maar om half acht deze morgen, bij het openen van het luik van de silo liep het mis. De brand laaide opnieuw op, drie van de vier werknemers raakten zwaar verbrand. Twee van hen zijn overgebracht naar het UZ in Gent. De andere twee werknemers werden overgebracht naar het ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk.

Het medisch interventieplan is afgekondigd, de gemeente Anzegem laat weten dat de rook die vrijgekomen is niet schadelijk is.

Later meer

Update stofexplosie #pouleyn: volgens brandweer is de rook is niet schadelijk. — Gemeente Anzegem (@GemeenteAnzegem) January 25, 2019