'Expeditie Inclusief' brengt ook in Meulebeke kinderen met en zonder beperkingen dichterbij

In Meulebeke hebben leerlingen van de Marialoopschool het belevingsspelt 'Expeditie Inclusief' uitgeprobeerd. In dat spel brengen kinderen met én zonder beperking samen opdrachten tot een goed einde.

De vzw De Ouder, die ouders van kinderen met een beperking verenigt, heeft via crowdfunding en de Triodos Foundation 12.000 euro opgehaald om het spel uit te rollen over Vlaanderen en Brussel. "Expeditie Inclusief" begon ooit als een idee van twee mama's tijdens de coronacrisis, maar groeide ondertussen uit tot een spelkoffer die scholen, verenigingen en andere organisaties kunnen inzetten. (lees verder onder de foto)

"Kinderen met een beperking hebben het vaak moeilijk om vriendjes te vinden. Dat stelden we als ouders zelf vast bij onze kinderen," zegt de Tieltse Kelly Maes. Zij is één van de bedenkers van het spel. "Ze vonden niet echt aansluiting met de kinderen uit hun buurt en uit hun klas. Vaak omdat kinderen zonder handicap niet altijd weten hoe ze goed kunnen omgaan met die beperkingen."

"Daarom hebben we een belevingsspel ontwikkeld dat kinderen laat inzien hoe dagdagelijkse activiteiten moeilijker worden met een handicap: hoe kan je bepaalde opdrachten tot een goed einde brengen als je je handen niet kan gebruiken door spasticiteit of als je in een rolstoel zit, hoe begrijp je elkaar als je niet kan spreken of horen, hoe kan je dingen grijpen of vangen als je blind bent?" (lees verder onder de foto)

Met het geld dat nu is ingezameld kunnen wze een dertigtal spelkoffers vullen met de nodige items. "Het moet een soort 'gereedschapskist' zijn voor iedereen die de inclusieve verbinding tussen kinderen wil versterken," zegt Anke Boey van vzw De Ouders. "We denken dan vooral aan ouders, leerkrachten, monitoren, begeleiders en therapeuten."