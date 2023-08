Exotische plant bloeit na 35 jaar: voor het eerst én laatst

Geduld loont voor Dirk en Mieke uit Tielt. Hun plant, een koolkopagave, staat na 35 jaar eindelijk in bloei. De plant lokt veel honingbijen, maar lang duurt die pret niet meer: als de agave uitgebloeid is, verwelken de bloemen en sterft de plant.

De kookopagave van Dirk is het pronkstuk uit zijn collectie planten, vooral cactussen. “Ik heb die plant aangekocht als klein plantje over 35 jaar. En die is nu uitgegroeid tot een reus van drie meter veertig.

"Normaal in kas"

De koolkopagave groeit normaal gezien in de Mexicaanse woestijn. Maar ook Tieltse grond blijkt goed geschikt voor deze reus. “Je moet ze eigenlijk echt in de kas kweken, en hier beschermen in de winter,” weet Dirk. “Daarom is dat een beetje speciaal nu. En dat hij ook 35, 40 jaar oud moet zijn voor dat hij één keer bloeit in z’n leven. Hij is begin vorig jaar in juli beginnen groeien, de stengel dan en is nu pas over een maand volledig beginnen open gaan. (lees verder onder de foto)

De plant bloeit nu voor het eerst in 35 jaar, al zal dat ook meteen de laatste keer zijn. Na de bloeiperiode sterft de agave af. Maar hoe precies zal verlopen, is ook voor Dirk een verrassing.