Exclusieve kijk achter de schermen van Cirque du Soleil in Knokke-Heist

Een magische wereld, dat is Cirque du Soleil. Het gerenommeerde circusgezelschap heeft de tenten voor de nieuwe show Kurios opgeslagen in Knokke-Heist. Onze reporter kreeg een exclusieve kijk achter de schermen bij de voorbereidingen van de voorstelling.

Vanaf volgende week donderdag beginnen de voorstellingen van de nieuwe show 'Kurios: cabinet of curiosities' van Cirque du Soleil in Knokke-Heist. Nu repeteren de artiesten om alles tot in de perfectie uit te voeren.

Topsport

Een sprong van een gymnast ziet er misschien simpel uit, maar vergis u niet: achter elke act steekt een loodzware voorbereiding. Van het eerste choreografie-idee tot de laatste details, en dan alles nog eens oneindig veel oefenen.

Topsport, maar dan zonder medailles. "Hier is het aangenamer. We blijven topsporters, maar dat competitiegehalte valt weg. Je werkt in een omgeving waar iedereen elkaar wil beter maken, en ondersteunt", vertelt acrobaat Tomas Thys.

Enige Belg

Tomas is de enige Belg in het gezelschap. Hij is een van de zeven leden van een gloednieuwe act, op het acronet. "Dat is enkel in deze show te vinden en bestaat nergens anders ter wereld. Het is een heel groot net, waar we met zeven personen in springen. Sommigen vliegen tot wel twaalf meter de lucht in."