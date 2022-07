Exclusief concert The Levellers op Europafeesten Tielt

Dit weekend vonden de Europafeesten plaats in Tielt. Dat is een gratis driedaags stadsfestival, waarbij de stad een podium geeft aan lokale artiesten in combinatie met internationale groepen.

Zaterdagavond stond de Engelse folkrockband The Levellers op de affiche. Het was een uniek concert, want de groep tourt deze zomer niet in Europa, met uitzondering van de Europafeesten.

De Tieltenaren hebben hun feesten de voorbije jaren gemist. Dat is zeer duidelijk te merken bij het publiek: "Een mens heeft die volksmuziek nodig. Al die moderne muziek hebben we niet nodig, dat volkse moet terugkomen."

Volle markt

De sfeer zat al goed bij de opwarmer van de avond. Dat was de Tieltse folkrockgroep Mc Bee’s Brewery. Daarna loopt de markt van Tielt helemaal vol voor de befaamde folkrockband The Levellers.