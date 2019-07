Ex-wereldrecordhouder 100m Asafa Powell op Guldensporenmeeting

Powell brak driemaal het wereldrecord op 100m en moest dit record uiteindelijk enkel aan Usain Bolt afstaan. Hij werd natuurlijk ook Olympisch kampioen en wereldkampioen. Asafa Powell liep al 98 maal de 100m in minder dan 10 seconden. Zaterdag neemt hij deel aan één - en mogelijk twee - wedstrijden op de Wembley-atletiekpiste. Een 99e en dus zelfs een 100e keer onder de 10 seconden, het is een mogelijkheid.

Op drie na snelste man ooit

Om even uw geheugen op te frissen: Asafa Powell liep zijn snelste 100m in 2008: 9sec72. Dat was toen een wereldrecord. Amper drie stervelingen deden intussen beter. Usain Bolt heeft nog altijd het fabelachtige wereldrecord in handen (9sec58). Enkel de Amerikaan Tyson Gay en een andere Jamaïcaan Yohan Blake deden intussen beter dan Powell (9min69). Of het Powell zal lukken om onder de 10 seconden te duiken is toch ergens de vraag. Zijn beste seizoenstijd in 2019 is 10min17. Met tegenwind evenwel...

Niet eerste topper op Guldensporenmeeting

In het verleden brachten de Kortrijkse organisatoren al diverse wereldkampioenen en olympische kampioenen naar Kortrijk. Zoals Tirunesh Dibaba. Zij werd 3 keer Olympisch kampioene en 9 keer wereldkampioene. Dibaba is trouwens nog altijd wereldrecordhoudster op 5000m. De Guldensporenmeeting staat gerangschikt bij de 60 hoogst gekwalificeerde meetings ter wereld.

De Guldensporenmeeting gaat door op zaterdag 13 juli.