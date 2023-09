Kris Demeyere , ex-schepen van Knokke-Heist, daagt verschillende mensen voor de rechter omdat hij vindt dat ze leugens over hem verspreid hebben. Hij eist ook forse schadevergoedingen.

Demeyere nam vorige week ontslag als schepen en schreef in een open brief dat er de jongste tijd veel leugens verteld zijn. Hij kwam in opspraak door mogelijke belangenvermenging bij vastgoedtransacties. Daardoor stond hij sinds mei al op non-actief als schepen.

Het parket voert ook een opsporingsonderzoek.

