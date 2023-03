De feiten speelden zich op 12 december 2021 af in de Cambrinus in het centrum van Brugge. Vandelannoite deelde tijdens een banaal conflict een rake klap uit in het gezicht van het slachtoffer. De burgerlijke partij hield aan het incident een gebroken neus en een gebroken oogkas over.

Vandelannoite heeft trouwens al een strafblad. Hij is vorig jaar ook al veroordeeld voor geweldpleging. Hij speelde van 2005 tot en met 2007 bij Club Brugge, later voetbalde hij in Turkije, Malta en Roemenië.

