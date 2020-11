Ex-minister Nathalie Muylle draait bladzijde om

Dat nieuws moest ze horen van een journalist vlak voor ze een toespraak moest houden voor 3000 mensen op het partijcongres. De ontgoocheling was groot en daarom heeft ze ook zolang gezwegen. De bladzijde is nu omgedraaid en gaat ze er weer volop voor in het parlement en ook binnenkort weer als schepen in Roeselare. "De ene dag gaat het makkelijker dan de andere, maar we zijn weer bezig in het parlement en ik kom terug naar de stad. Dus ik ben nog wat ontgoocheld, maar ook dankbaar voor de mooie periode die ik gehad heb", zegt ze.

Nog werk genoeg op de plank

Haar werk als minister begon hevig in oktober 2019 met het faillissement van Thomas Cook met honderden ontslagen en vlak daarna de coronacrisis waarbij ze met werk en economie in de frontlinie stond. Als één van de eerste landen in Europa voerde minister Muylle de tijdelijke werkloosheid in. Ook het corona-ouderschapsverlof en de reischeques om de toeristische sector perspectief te bieden, staan op haar palmares. Nathalie Muylle krijgt lof en waardering. Er niet meer mogen bij zijn, smaakt dan bitter. "Ik heb ook getwijfeld. Doe ik dit verder? Ik kom uit de privé, misschien ga ik daar terug. Ik ben ook in de gezondheidszorg bezig geweest. Ga ik daar iets zoeken? Langs de andere kant zitten we in een crisis. Er liggen enorme uitdagingen die ik graag opneem. In Roeselare ga ik naar mijn geliefde thema’s onderwijs en stadsontwikkeling. Waar we volgend jaar met het nieuwe stadskantoor en projecten in het openbaar domein starten. Dus zal er zeker werk genoeg zijn".