Voormalig gemeenteraadslid voor N-VA in Kortrijk, Steve Vanneste, is door de Ieperse rechter vrijgesproken voor het aanzetten tot racisme.

Na een ongeval met vluchtmisdrijf riep Vanneste racistische beledigingen naar een jongere.

Vanneste reed in september vorig jaar tegen een boompje en reageerde agressief tegenover een agent. Kort daarvoor was hij al luid tekeer gegaan tegen een jongere met een getaande huid. Hij was onder invloed van drank en drugs.

Het voormalig gemeenteraadslid wordt nu niet veroordeeld voor racisme maar krijgt wel vier maanden cel met uitstel wegens weerspannigheid en smaad.