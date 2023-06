Ex-burgemeester De Haan wil dat veroordeelde schepen stap opzij zet

De schepen is samen met een ex-schepen veroordeeld, een zaak rond het hacken van de toenmalige bestuurssecretaris van de kustgemeente. Peter Breemersch: "Als we dat juridisch bekijken, kan zij aanblijven. Maar als politica... Integriteit is er niet meer. De deontologische code is sterk overschreden. Eigenlijk verwachten we een signaal van de meerderheid: voor ons kan dit niet."

Alles draait rond het inbreken in de mailbox van de ex-bestuurssecretaris van De Haan. Die vrouw stuurde een mail naar haar echtgenoot over de concessie van een tennisclub in Wenduine. De onderschepte mail werd gebruikt om haar op staande voet te ontslaan.

Burgemeester Wilfried Vandaele zit verveeld met de zaak, die zich afspeelde in de vorige bestuursploeg. Over het lot van Marleen Schillewaert-Vercruyce is nog niets ten gronde beslist. Wilfried Vandaele, burgemeester De Haan: "Ik heb nu 5 jaar met de schepen samengewerkt. Dat is altijd correct en loyaal verlopen. Die uitspraak nu. Puur juridisch denk ik dat zij kan blijven functioneren. Je kan je vragen stellen of dit deontologisch wel helemaal correct ik. Ik denk dat we eerst het stof moeten laten liggen en dan eens overleggen. In de groep maar ook met de schepen."

De lijst van Breemersch is goed voor 10 van de 23 gemeenteraadszitjes. Hij sluit een motie van wantrouwen tegen de veroordeelde schepen niet uit.