Evrard laat dissidente schepen vervangen

Het eerste punt op de gemeenteraad afgelopen woensdagavond: de vervanging van schepen Katelijn Poissonnier. "Als een schepen niet aanwezig is op 3 opeenvolgende colleges, wordt die persoon vervangen door het gemeenteraadslid met de meeste dienstjaren. Ik heb de wet toegepast", aldus burgemeester Sandy Evrard (MLM). "Poissonnier liet zelfs 16 weken niks van zich horen."

En zo werd Darline Van Eeckhoutte (MLM) schepen van Cultuur, Sport, Jeugd, Feestelijkheden, Groenvoorzieningen en Personeelszaken. Al duurde dit slechts 10 dagen. "Poissonnier heeft ondertussen opnieuw van zich laten horen, waardoor ze automatisch het mandaat van schepen terug opneemt", aldus Evrard.

De vrouw had enkele weken voor de verkiezingen laten weten dat ze de partij van de burgemeester inruilde voor RESPECT!, de onafhankelijke lijst van enig oppositieraadslid Kristof Veramme. Ze vond dat ze te weinig respect kreeg van Evrard. "Ik werd bewust buiten spel gezet, omdat de data van de schepencolleges de afgelopen weken veranderd werden", aldus Poissonnier op de gemeenteraad. Volgens Evrard werd de vrouw vooraf verwittigd en zal dit voor de laatste colleges, tot 31 december, ook gebeuren. "Ik hoop dat je naar het schepencollege terugkeert uit ideologie, en niet voor het geld", zei Evrard. "Ik hoop op wederzijds respect en een vlotte samenwerking tot het einde van deze legislatuur."

Daarna werd de breuk tussen de burgervader en de schepen nog eens duidelijk in de verf gezet door Evrard. "Mijn partij MLM heeft nooit het ontslag ontvangen van Poissonnier, dus heeft de partij beslist om haar te ontslaan. Zij was de afgelopen weken geen schepen voor MLM. Zo'n ontslag is een unicum in de geschiedenis van onze partij."