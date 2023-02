Evenveel nieuwe horecazaken opgericht als jaar daarvoor

Er zijn in onze provincie vorig jaar evenveel nieuwe horecazaken opgericht als het jaar daarvoor. Dat blijkt uit cijfers van Horeca West-Vlaanderen. Starters kregen vandaag tekst en uitleg op de horecabeurs in Bredene.

Die vakbeurs is er dit jaar al voor de veertiende keer. 170 exposanten stellen er hun producten voor, en daar zijn ook heel wat nieuwkomers bij.

Uit cijfers van Horeca West-Vlaanderen blijkt dat er vorig jaar 693 horecaondernemingen zijn opgericht in onze provincie. Dat aantal loopt gelijk met 2021. Al waren er vorig jaar wel meer horecazaken die er mee stopten. Dat houdt enkele starters op de beurs alvast niet tegen. Zij krijgen een opleiding van Horeca Vlaanderen.

"Ik heb samen met mijn vriend vorig jaar een pop-upconcept geopend in Wallonië en nu bekijken we om in de zomer definitief open te gaan. We zijn hier om extra informatie te vinden, dingen die we nog niet wisten en wat bij te leren", klinkt het bij Lloyd Henneman.

De horeca vakbeurs vindt nog tot en met donderdag plaats in het Staf Versluyscentrum van Bredene.