Evenepoel kwam voor intensieve training, "maar in het peloton zitten is niets voor mij"

Gullegem Koerse was misschien een beetje een verplicht nummer voor Remco Evenepoel. "Maar ik heb me goed geamuseerd", verklaarde de renner van Quick-Step Alpha Vinyl na zijn vijfde zege in acht dagen tijd.

"Patrick Lefevere wou me hier aan de start en ik wou er het beste van maken. Ik kwam naar hier voor een intensieve training, maar in het peloton volgen is niets voor mij. Dat zit niet in mijn karakter. Zo werd het best nog een pittige koers, maar het was leuk."

"Het werd een lange werkdag, want al van bij het begin was ik in de aanval. We hadden met de ploeg niet echt een plan. Wel moest er bij elke vlucht iemand mee zijn. Bij de eerste vlucht waren dat Stijn Steels en ikzelf. Wat verderop kwam er een vrij omvangrijke groep aansluiten. Dat was ideaal eigenlijk. Dat onze groep zou knokken voor de zege, werd vrij snel duidelijk."

"Dit was meer dan een laatste goede training. Heer intensief. Ik ben alvast blij dat alles goed verlopen is en dat ik hier niet ten val gekomen ben in aanloop naar de Ronde van Zwitserland. Ik had op het einde gelukkig nog energie over om in de laatste kilometers nog iets te proberen. Toen ik mijn ultieme aanval had ingezet, kreeg ik enorm veel aanmoedigingen van het publiek. Dat stuwde me wel naar voren. Ik ga de fiets nu twee dagen laten voor wat hij is. Even rusten na een intense periode met veel koersdagen."

