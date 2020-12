Evenement? Eerst gouverneur verwittigen

Afgelopen weekend was het namelijk veel te druk op het lichtparcours Wintergloed in Brugge. De stad besliste zelfs om Wintergloed even stil te leggen tijdens het weekend. Om dat soort situaties in de toekomst te vermijden, besliste de gouverneur dat gemeenten voortaan een risico-analyse moeten maken voor activiteiten. "Van alle activiteiten tot en met 17 januari wil ik op de hoogte worden gebracht. Zo kan er worden ingegrepen als er duidelijk risico's zijn op een te grote samenscholing. Situaties waarbij het te druk is moeten we absoluut vermijden", aldus gouverneur Carl Decaluwé.

Te druk? Desnoods verbieden

Evenementen die te druk blijken, zullen moeten worden bijgestuurd. Indien de bijsturingen niet voldoende zijn, kan de activiteit worden verboden.

Intussen bleef het afgelopen week vrij rustig op Wintergloed in Brugge. "Maandag en dinsdag was het natuurlijk slecht weer, maar op woensdag was er beter weer. Toen merkten we dat er wat meer volk was, maar nergens was het te druk", vertelt burgemeester van Brugge Dirk De Fauw (CD&V).

Voorlopig ligt het lichtparcours stil op vrijdag en zaterdag. Na het weekend wordt de situatie geëvalueerd. "Dit weekend is het eerste weekend waarin de winkels opnieuw open zijn. Daarom wilden we geen risico's nemen in combinatie met Wintergloed. Na het weekend beslissen we wat er de komende weekends zal gebeuren", aldus De Fauw. De stad besliste alvast om het interactieve aspect van bepaalde installaties weg te halen, omdat dat zorgde voor opstoppingen.