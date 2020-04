Even weg van de dagelijkse realiteit in de volkstuin

Met dit weer heeft ook u misschien vandaag of de afgelopen dagen in de tuin gewerkt, of in uw volkstuintje.

Voor velen is het -meer dan anders nog- genieten van de rust. Zoals voor Jean-Pierre uit Oostende. Hij werkt in zijn volkstuintje en dat kan, want hij woont op wandelafstand. "Ik heb onder andere salade, bloemkool en aardbeien staan. Je mag werken, je mag vrij rondlopen, je mag in je tuintje lopen, maar ook hier geldt weer de afstandregel, we mogen niet bij elkaar kruipen."

Voor de tuiniers is het alvast genieten, ook al is het niet makkelijk om aan plantgoed te geraken. "We hebben nog tijd. Maar het zal ook niet te lang meer mogen duren of het wordt een catastrofe." Maar hoe dan ook is werken in de tuin ook even ontsnappen aan de dagelijkse realiteit.