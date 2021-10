"Even stilstaan om daarna vooruit te gaan": Brugge opent FIKA-huis

In Brugge is vandaag het FIKA-huis open gegaan. Met steun van ‘Kom op tegen Kanker’ begeleidt het FIKA-huis als eerste organisatie mensen bij hun herstel na een ziekteperiode.

Heel veel patiënten vallen na de behandeling in een zwart gat. In het FIKA-huis kunnen ze hun verhaal vertellen en misschien ook wel een nieuwe richting geven aan hun verdere leven. Fika betekent letterlijk ‘koffiepauze’. In het huis staat het voor ‘even stil blijven staan om daarna weer vooruit te kunnen gaan’.

Leegte opvullen

Elk jaar krijgen zo’n 70.000 mensen te maken met kanker. Steeds meer patiënten genezen of leven langer met de ziekte. Het FIKA-huis vult de leegte die ontstaat na de behandeling bij mensen die vaak in een zwart gat vallen. Zo is er elke vrijdag een FIKA-bijeenkomst in Het Oude Landhuis in Sint-Michiels.