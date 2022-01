Even geen zoekacties naar transmigranten boven Belgische kust

Het Frontex-vliegtuig dat sinds december naar transmigranten zoekt, vliegt even niet meer boven de Belgische kust. Het Deense vliegtuig is in Denemarken voor onderhoud. In 2021 stak een recordaantal mensen het Kanaal over.

Het Deense vliegtuig van Frontex, het agentschap dat de Europese buitengrenzen bewaakt, speurt de Franse en Belgische kustlijn af op zoek naar vertrekkende bootjes of mensensmokkelaars. Nu is het vliegtuig weer naar Denemarken waar het een technisch onderhoud krijgt.

Recordaantal oversteken

Boven de Franse kustlijn vliegt nu een Frans toestel, maar hier in België niet. "Het Franse vliegtuig heeft voorlopig nog geen toestemming om ook in België te vliegen. Maar dat moet eerstdaags in orde komen", zegt de Federale Politie. Het is al enkele dagen dat er dus geen beweging is boven onze kustlijn. Ook is het onduidelijk wanneer de operatie weer volledig actief zal zijn.

In 2021 hebben minstens 28.395 migranten de gevaarlijke oversteek van het Kanaal richting het Verenigd Koninkrijk gemaakt per boot. Dat zijn er drie keer zoveel als het jaar ervoor, meldt het Britse persagentschap PA. In 2020 werden ongeveer 8.400 illegale oversteken geregistreerd.

Het aantal migranten dat per boot het VK probeert te bereiken stijgt sterk sinds 2018. Toen werden de haven van Calais en de Eurotunnel afgesloten voor migranten. Tot dan verschansten ze zich in voertuigen om per boot of via de tunnel naar de overkant te reizen. In november vorig jaar alleen al bereikten bijna 6.900 migranten de Britse kust. Op één dag tijd werden zelfs 1.185 oversteken geregistreerd, een record, blijkt uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken.

In november kapseisde een bootje waarbij 27 migranten om het leven kwamen. Het ging om het meest dodelijke ongeval ooit in het Kanaal.

