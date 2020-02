Evacuatie na gaslek stationsbuurt Kortrijk

Bij werken aan de kluifrotonde in de stationsbuurt van Kortrijk is rond tien uur een gaslek ontstaan.

Een aannemer raakte een middendrukleiding tijdens het graven op de werf ter hoogte van de Zandstraat. Het treinverkeer moest niet stilgelegd worden. De brandweer is ter plaatse en heeft een veiligheidsperimeter van 100 meter ingesteld. De kruispunten zijn afgezet en de brandweer is uit voorzorg begonnen met de evacuatie van de meest nabijgelegen huizen. Zowat 25 bewoners werden ondergebracht in CVO Miras.

Gaslek gedicht

Fluvius is ter plaatse en heeft het lek inmiddels gedicht. Daaruit is veel gas ontsnapt. De brandweer zal het komende half uur metingen uitvoeren in de buurt en de geëvacueerde panden. Verwacht wordt dat de bewoners dan weer naar huis mogen keren.