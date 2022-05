Euthanasiewet bestaat 20 jaar. Mario maakte er als eerste gebruik van

Er worden nu elk jaar zowat 2.500 euthanasiedossiers geregistreerd.

Mario Verstraeten uit Geluwe was 20 jaar geleden de eerste Belg die er een beroep op deed. Hij leed toen al bijna 10 jaar aan MS, een ongeneeslijke ziekte van het zenuwstelsel. Mario was gedeeltelijk verlamd en had veel pijn. Hij had op de nieuwe euthanasiewet gewacht en koos ervoor om in het najaar van 2002 te sterven. Wij spraken met hem op 28 mei 2002, de dag dat de wet bekrachtigd werd. Hij vertelde ons toen waarom hij zo'n groot voorstander is van de euthanasiewet.

