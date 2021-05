Eurosong: Geike gaat met Hooverphonic door

Hooverphonic, de band van Alex Callier, Geike Arnaert en Raymond Geerts, heeft zich met "The Wrong Place" in Rotterdam geplaatst voor de finale van het 65ste Eurovisiesongfestival.

De West-Vlaamse Geike reageert opgelucht. Al was het wel spannend, want België werd pas afgeroepen als 9e van de 10 finalisten. “Ik ben superblij, maar die aftelling vond ik niet zo tof. Maar goed, op naar zaterdag. Daar wilden we staan, dus dat is fijn."

Hooverphonic trad tijdens de eerste halve finale dinsdagavond als elfde land van de zestien op. Het tragere "The Wrong Place" viel op na het up-temponummer van Kroatië. Geike Arnaert zong perfect. In vergelijking met de meeste andere acts viel de sobere vormgeving bij Hooverphonic op. Weinig toeters en bellen.

Geike had een glinsterende zwarte jurk aan, ontworpen door stylist Tom Eerebout. Haar liveperformance was top, het typische Hooverphonic-nummer, geschreven door Alex Callier en de gewezen winnares van "The Voice Belgique" Charlotte Foret, sloeg aan en zo kon Hooverphonic een plaatsje in de finale bemachtigen. Daar hebben een vakjury - op basis van een generale repetitie op maandag - en de televoters over beslist. De stem van de muziekkenners telde voor vijftig procent mee, net zoals de mening van de kijkers.

