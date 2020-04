De vestiging van Euroshop in Veldegem opende vandaag de deuren, met toestemming van de Zedelgemse burgemeester Annick Vermeulen. Er blijft nog steeds heel wat verwarring over welke winkels nu mogen openen.

De burgemeester van Zedelgem kreeg gisteren de opdracht van de gouverneur om samen met de politie te controleren hoe groot het aandeel bouwmateriaal en bouwgrondstoffen is. Aangezien dat behoorlijk veel is, zoals in de Brico, mocht de zaak vandaag dan toch openen. Op voorwaarde dat andere afdelingen in de winkel waaronder bijvoorbeeld speelgoed, gesloten blijven.