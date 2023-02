Europese Dag van het Slachtoffer: politie Oostende heeft professioneel team rond slachtofferzorg

Het is vandaag de Europese Dag van het Slachtoffer. Een dag waarop we wat extra aandacht hebben voor de situatie en vooral de zorg voor het slachtoffer.

De politie Oostende heeft een professioneel team dat slachtoffers of nabestaanden opvangt, bijna wekelijks. Maar de sociale media gooien heel wat roet in het eten, als het op een efficiënte slachtofferzorg aankomt.

Zware verkeersongevallen, geweldpleging, moord, verkrachting of zelfdoding. Slecht nieuws brengen bij familieleden went nooit. De politie Oostende heeft een professioneel slachtoffer zorgteam van 14 politiemensen, die opgeleid zijn om slachtoffers en nabestaanden bij te staan. En het team kan dag en nacht opgeroepen worden.

"Wat het inschakelen van ons slachtofferteam betreft, mag je toch rekenen dat we minstens 1 keer per week het team moeten inschakelen. Als je dan ook kijkt dat we in een samenwerkingsverband werken met de omliggende politiezones, dan dacht ik dat we vorig jaar 66 keer het team ingeschakeld hebben", klinkt het bij korpschef Philip Caestecker.

De mentale impact voor nabestaanden is enorm. Het zorgteam komt altijd in een moeilijke situatie terecht en moet de eerste reacties opvangen.

Nieuw is de nazorg voor de politiemensen, die de emotionele gebeurtenissen van dichtbij meemaken en ook zelf onder de indruk zijn. In 90 % van de gevallen wordt de politie achteraf bedankt, omdat nabestaanden en slachtoffers veel aan de slachtofferzorg hebben gehad.