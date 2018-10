Ze komen een hele dag op werkbezoek rond het thema ‘Vrede & Europa’.

In deze commissie zitten Katholieke bisschoppen van alle Europese lidstaten. Het initiatief voor het bezoek komt van Mgr. Jean Cockerols, hulpbisschop van Brussel én titulair bisschop van Ieper.

Om 10 uur is er een eucharistieviering in de Sint-Maartenskathedraal. In de namiddag bezoekt de groep het In Flanders Fields Museum, Tyne Cot Cemetery en de Duitse begraafplaats in Langemark.