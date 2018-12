European Disability Card te weinig bekend

De European Disability Card (EDC) waarmee personen met een beperking voordelen krijgen, is nog te weinig bekend. Dat zegt VFG, de Vereniging Personen met een Handicap. Niet toevallig vandaag want 3 december is de Internationale dag voor mensen met en beperking.

De European Disability Card (EDC) is een Europese kaart waarmee personen met een handicap voordelen kunt genieten bij cultuur-, sport- of vrijetijdsactiviteiten. De kaart is geldig in België en in zeven andere deelnemende Europese landen: Cyprus, Estland, Finland, Italië , Malta, Slovenië en Roemenië. De kaart is strikt persoonlijk en bewijst dat iemand een handicap heeft.

In West-Vlaanderen zijn er nog maar 19 instellingen die de kaart erkend hebben en er een voordeel aan gekoppeld hebben. Het gaat om Sea Life in Blankenberge, Boudewijn Seapark in Brugge, Plopsaland en Plopsaqua in De Panne, de officieel erkende Brugse musea, het museum ‘Koers’ in Roeselare, het Käthe Kollwitz Museum en het Fransmansmuseum in Koekelare, Bruges Beer Experience in Brugge, Club Brugge, de gemeentebesturen van Ingelmunster, Kortemark, Meulebeke en Tielt, de vzw Paulusfeesten in Oostende, vakantieverblijf Middelpunt in Middelkerke, Vespa Club Oostende vzw, Vrij Vaderland in Veurne en Fort Napoleon in Oostende.

De Vereniging Personen met een Handicap roept meer gemeentebesturen en instellingen op om de EDC te erkennen.