Europacollege duidt overleden Sassoli aan als Patroon

Sassoli, een Italiaan, was voor zijn politieke carrière journalist en nieuwsanker. Hij stapte in 2009 in de politie en werd Europees parlementslid. Begin dit jaar overleed hij in het ziekenhuis.

"David Sassoli was een oprechte en toegewijde Europeaan. In zijn visie op Europa stonden kernwaarden als solidariteit, democratie en het dichten van de kloof tussen de Europese instellingen en Europese burgers centraal," zegt het Europacollege. “Ik ben ervan overtuigd dat zijn open glimlach en geest, zijn nieuwsigerigheid, zijn vastberadenheid en zijn gulheid generaties Europeanen zal leiden richting een betere integratie van het Europese continent," zegt rector Federica Mogherini van het Europacollege.