Europa keurt verbod pulsvisserij goed

Met die techniek worden vissen met stroomstoten opgeschrikt zodat ze in de netten zwemmen. Vooral in Nederland wordt die techniek vaak gebruikt. Maar Franse en ook onze vissers stonden daar negatief tegenover. Volgens tegenstanders is het elektrisch vissen oneerlijke concurrentie en zou het de zeebodem leegschrapen.

"In België wordt niet aan pulsvissen gedaan", legt Emiel Brouckaert van de Rederscentrale uit. Doorheen de jaren heeft de Belgische visserij, hoewel gelijkaardig aan de Nederlandse, zich meer toegelegd op lichtere schepen en andere duurzame technieken. "Zo kon de Belgische vissersvloot haar uitstoot met veertig procent doen dalen. Nederlandse vissers deden dit door pulsvissen. De Europese regelgeving van 1998 verbood dat nochtans al, maar Nederlandse vissers hebben daar een mouw aan gepast onder het mom van wetenschappelijk onderzoek."

Verkiezingskoorts?

Europa heeft besloten om pulsvissen vanaf 1 juli 2021 te verbieden. Zo'n tachtig Nederlandse vissersboten verliezen binnenkort hun pulsvergunning. "Wij maken ons echter meer zorgen om de vele andere technische maatregelen die vandaag werden goedgekeurd, samen met het verbod op het pulsvissen", aldus Brouckaert. "We vragen ons af of die wel concreet uitvoerbaar zijn. Ik heb het gevoel dat dit besluit er nog snel werd doorgejaagd voor de verkiezingen."

