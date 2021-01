EuroMillions-winnaar 2,3 miljoen rijker in Meulebeke

In een krantenwinkel in Meulebeke heeft een speler met EuroMillions zo'n 2,3 miljoen euro gewonnen.

Het is de tweede Belgische EuroMillions-winnaar in enkele dagen tijd, zegt de Nationale Lotterij. Het gaat om de trekking van 11 december en de winnaar kreeg 2.364.169 euro op zijn rekening gestort.

"Nooit meer tuinieren"

“Ik ben fan van de spelen van de Nationale Loterij”, zegt de winnaar die anoniem wil blijven.

“Voor een klein bedrag speel ik tweemaal per week mee in de krantenwinkel met Lotto, EuroMillions of Win for Life. Voordien had ik nog nooit een groot bedrag gewonnen, dus was het ongeloof ook heel groot toen ik zag dat ik vijf nummers en één ster juist had.

Wat ik met het geld zal doen? Daar heb ik nog niet heel goed over nagedacht, maar ik zet zeker een deel opzij voor later en ook de familie mag delen in de vreugde. Eén ding is echter wel zeker. Ik ben een echte stadsmens en heb dus geen groene vingers. Iets wat ik nu dus nooit meer ga hoeven te doen, is tuinieren.”

Symbolische cheque

Om de anonimiteit van de winnaar te bewaren, werd symbolisch een cheque met het gewonnen bedrag overhandigd aan de familie Bruggeman, eigenaar van Boekhandel Scribo in de Oostrozebekestraat in Meulebeke.

'Dit is de grootste winnaar sinds de samenwerking tussen Boekhandel Scribo en de Nationale Loterij', zegt de organisatie. 'Hun tweede grootste winst was in 2014 met een Lottotrekking waarbij de winnaar 32.073 euro heeft gewonnen'.

Meer winnaars bij EuroMillions

EuroMillions bestaat sinds 2004 en sinds de start zijn er al 31 Belgische winnaars die de jackpot gewonnen hebben. In 2020 waren er 21 winnaars in Rang 2 waarvan 2 miljonairs.

Ter herinnering: de grootste EuroMillions-winnaar in België heeft € 168 miljoen gewonnen op 11 oktober 2016, zegt de Nationale Loterij. De tweede grootste Belgische winst was € 153 miljoen die op 2 juni 2017 gewonnen werd. En op 21 augustus 2018 won de derder grootste Belgische winnaar de som van € 107 miljoen.

Door de inzet van de spelers van de Nationale Loterij wordt jaarlijks € 325 miljoen geherinvesteerd in de meest diverse maatschappelijke, humanitaire, wetenschappelijke, culturele en sportieve projecten.