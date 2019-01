Etienne Vermeersch is overleden

Emeritus professor dr. Etienne Vermeersch overleed op vrijdag 18 januari na een langdurige ziekte in het Universitair Ziekenhuis van Gent. Het afscheid vond al plaats in intieme kring.

Etienne Vermeersch kreeg in 2017 nog een Honorary Award van de denktank PRoF in Poperinge voor zijn maatschappelijke inbreng. De Bruggeling schudde geregeld het publiek wakker en bracht het debat op gang, onder meer over de problematiek van eenzaamheid en het ouder worden.

Hevige strijd

In de strijd voor het recht op contraceptie of de legalisering van abortus en euthanasie liep hij voorop. Vermeersch voerde een hevige strijd tegen de pseudowetenschapen. "Mensen die in astrologie geloven? Je zou ze onmiddellijk 30 punten van hun IQ moeten aftrekken". Hij was stichtend lid van Skepp, de Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudowetenschap (SKEPP). Meer dan veertig jaar gaf hij lezingen en publiceerde hij artikels over het onderwerp. Dat bepaalde vormen alternatieve geneeskunde, zoals homeopathie, terugbetaald werden door de ziekteverzekering, was hem een doorn in het oog. "Straks zullen we ook voetlezen, piskijken en zelfs wijwater moeten terugbetalen", zei hij daarover.

Reactie burgemeester De fauw

De burgemeester van Brugge, Dirk De fauw, reageert verrast op het overlijden van Etienne Vermeersch. De filosoof was een geboren Bruggeling. "Ik sta even stil bij het overlijden van Etienne Vermeersch, want deze geboren Bruggeling, uit Sint-Michiels, gold als één van de grootste denkers die Vlaanderen in de afgelopen decennia heeft gekend", aldus de burgemeester. "Hij heeft heel wat stellingen over onder andere het mens-zijn geponeerd die vaak op de (politieke) agenda zijn beland. Zelfs als je niet akkoord ging met zijn mening of visie, bezorgde hij je wel altijd stof tot nadenken. Vlaanderen verliest met hem een belangrijke en gerespecteerde stem in het maatschappelijk debat."

