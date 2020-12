Etherproces: "Samen naar hemel enige dat nog restte"

De raadsman van de oma en de plusopa van Ferre wees de juryleden eerst op enkele telefoontjes van de beschuldigde. In de weken voor de feiten belde ze immers twee keer naar de noodcentrale, weliswaar zonder iets te zeggen. "Dat was de kroniek van de aangekondigde dood. We zijn amper een week verder en het kind is er niet meer."

Ook de koele manier waarop ze op 15 maart 2017 de dood van haar zoontje onderging, viel meester Vanreusel op. Ze veegde zelfs nog eventuele vingerafdrukken van de flesjes ether.

"Wel degelijk depressief"

In zijn pleidooi probeerde de advocaat van de burgerlijke partij ook aan te tonen dat Vandekerckhove wel degelijk depressief was. Volgens een deskundige van de verdediging had de beschuldigde in 2016 zelfs al zelfmoordgedachten. Meester Vanreusel is er ook van overtuigd dat ze helemaal niet meer probeerde om haar zoontje te reanimeren. Zo was ze helemaal niet bezweet en stond ze tijdens de noodoproep minutenlang op haar honden te schreeuwen.

De vrouw uit Zwevegem bekende eenmalig dat ze zelf haar zoontje ether had toegediend. Naar eigen zeggen kwam die bekentenis er door slechte raad van haar toenmalige advocate. Meester Vanreusel merkte echter op dat Vandekerckhove toen eigenlijk ook al werd bijgestaan door één van haar huidige advocaten. "Ze is dus niet veranderd van advocaat, het team is na die bekentenis gewoon wat herschikt."

Voorts gelooft de burgerlijke partij ook niet dat de beschuldigde vrijwillig in de gevangenis blijft zitten. "Als je zit uit morele schuld, dan maakt die polygraaf toch niet uit? Je zit daar toch als boetedoening voor uw kind? Maar vanaf één element in haar voordeel wil ze toch naar huis."

"Samen naar de hemel"

Tijdens het onderzoek werden twee verschillende soorten ether aangetroffen in twee petflessen. "Maar ze ontkent dat ze dat daarin gegoten heeft. Ferre moet dus bewust ether uit een bruin 'pulleke' in een Chaudfontainefles gekapt hebben? " Op de drankopening van die bewuste fles zat echter enkel DNA van de beschuldigde. Bovendien wees toxicologisch onderzoek uit dat Ferre een aanzienlijke dosis ether in zijn lichaam had. "Dokter Van Parys deinst achteruit voor de walm van ether die uit het lichaam komt. Dat kind heeft niet zomaar één accidenteel slokje genomen."

"Wou je weg uit het bestaan? Wou je weg uit die oceaan van miserie? Dacht je dat je Ferre ging kwijtgeraken? Dat je hem niet meer alleen ging hebben? " Meester Vanreusel opperde dus dat Vandekerckhove wellicht uit het leven wilde stappen. "Samen naar de hemel, want de hemel is beter dan als drenkeling ronddobberen op een vlotje in een oceaan van afval en eenzaamheid."

"Waarheid met veel gezichten"

Ook de raadsman van de grootvader van Ferre hekelde de vele leugens van de beschuldigde. "Voor mevrouw Vandekerckhove kent de waarheid heel veel gezichten. Iemand die de waarheid vertelt, heeft geen vier waarheden nodig." Volgens meester Philip Ghekiere was de beschuldigde bovendien een krak in het verbergen van de waarheid. "Ze is erin geslaagd om iedereen jarenlang een rad voor de ogen te draaien. De muizen en de ratten zitten in haar achtertuin, maar haar voortuintje ziet er net en verzorgd uit."

Haar forse etherverslaving wist Vandekerckhove ook verborgen te houden. De laatste twee weken voor de feiten kocht ze liefst 2,5 liter ether aan. "We zitten hier met andere woorden met iemand die ten einde raad was. Zonder haar bestaan was er ook geen bestaan meer voor Ferre."

Ann Vandekerckhove riskeert levenslang. In de loop van de dag wordt het arrest verwacht.