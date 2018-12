Etagebomen Hooglede voorlopig beschermd

In onze provincie gaat het om twee etagebomen in Hooglede. Een etageboom is een lindeboom die zo gesnoeid is dat er langs de stam verschillende etages ontstaan. Tussen de verschillende etages zien we in de lengte een kale stam. Soms ondersteunt een draagconstructie de eerste etage. Ze worden ook feestbomen genoemd omdat ze tijdens dorpsfeesten vaak het middelpunt van het feest waren. In Vlaanderen zijn etagebomen zeldzaam. Vaak gaat het om zeer oude exemplaren uit de zestiende of zeventiende eeuw, die je onder meer terugvindt op dorpspleinen of erven, of bij herbergen en kapellen bijvoorbeeld.

In Hooglede wordt een zomerlinde op het voormalige hoeve-erf in de Hillemolenstraat voorlopg beschermd. De boom is vermeld op een zeventiende-eeuwse kaart van de Heerlijkheid van Volmerbeke. Vlakbij de etageboom staat de veldkapel Onze-Lieve-Vrouw Troost ter Nood uit 1838.

Gerechtsboom

Een andere zomerlinde met kenmerken van een etageboom heeft geen doorgaande stam meer en staat op het voormalige molenerf van de verdwenen Hillemolen in de Amersveldestraat in Hooglede. De boom staat dicht bij het grensgebied van de gemeenten Hooglede, Kortemark, Staden en Handzame. Door overlevering van de plaatsnaam ‘Vierschaar’ vermoedt men dat op de plaats rond de vroegere Hillemolen recht is gesproken, mogelijk aan of rond de boom. Deze linde kan dus ook een gerechtsboom zijn. De linde is vermoedelijk aangeplant in de achttiende eeuw.