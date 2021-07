SV Zulte Waregem plaatste een oproep op de website voor supporters om zich aan te melden en samen te gaan helpen in het getroffen gebied in de regio Eupen.

"Sport helpt sport, Essevee helpt de mensen in Eupen. TOPE steken we de handen uit de mouwen en helpen we de mensen, organisaties en bedrijven in de getroffen gebieden", staat er op de site te lezen. De club trekt deze week samen met supporters naar het getroffen gebied in de regio Eupen.

Vrijwilligers kunnen hun contactgegevens doorsturen naar slo@essevee.be en krijgen een dezer verdere instructies over de trip naar de getroffen gebieden.