Escapespel leert kinderen omgaan met piekeren

In spelvorm leren kinderen omgaan met piekeren. Samen praten, niet blijven kniezen én de zaken aanpakken helpt. 9 op de 10 kinderen piekert wel eens, en meer dan de helft daarvan gaf aan niet te weten hoe ze daarmee moeten omgaan. Dat blijkt uit onderzoek van JOETZ vzw.

Escapespel

JOETZ vzw ontwikkelde daarom het escapespel 'Sam de Robot'. Het is in Izegem gelanceerd. Kinderen moeten codes kraken en puzzels oplossen. Op die manier helpen ze Sam de Robot om minder te piekeren. Kinderen van 10 tot 12 jaar worden volledig ondergedompeld in het verhaal. Enkel door samen te werken kunnen ze Sam helpen en ontdekken ze wat piekeren eigenlijk is.