Escapebox leert kinderen kennismaken met internetgevaren

In Kortrijk is de escapebox Cybersafe voorgesteld. Studenten van hogeschool VIVES hebben het ontwikkeld. Het leert kinderen op jonge leeftijd kennismaken met de gevaren van internet zoals phishing of fake news.

Spelenderwijs krijgen ze tips over veilig surfen op het internet, want al op jonge leeftijd komen ook zij in contact met cybercriminaliteit.

Cybercriminaliteit is sterk aan het stijgen, ook in West-Vlaanderen. Daarom werken de preventiediensten van Ieper, Blankenberge, Brugge en Kortrijk samen om dit spel uit te rollen.

"De kinderen zoeken eigenlijk naar Renée, dat is een vriendin die verdwenen is. Dat is het hele verhaal achter het gebeuren. En doorheen deze box zijn er een aantal kluizen, een aantal opdrachten die telkens met een thema te maken hebben. Bijvoorbeeld fake news, wat plaats ik op het internet, het belang van een goed wachtwoord en dergelijke meer. En als ze alle opdrachten uitvoeren en op het einde een goede keuze maken, zit er een beloning in", klinkt het bij Kris Dhondt, Diefstalpreventieadviseur bij Kortrijk.