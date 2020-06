Ernstige verkeershinder in Zeebrugge

Op de N31 is een zwaar verkeersongeval gebeurd tussen Lissewege en Zeebrugge.

Daar ligt een gekantelde vrachtwagen. Het gevaarte verspert drie rijstroken in beide richtingen. Door takelwerken zal een vierde rijstrook ook niet meer berijdbaar zijn. Politie en het Vlaams verkeerscentrum roepen op om de omgeving te mijden. Ze raden aan om om te rijden via de A11. Personenwagens kunnen ook binnendoor rijden via Blankenberge bijvoorbeeld.





#N31 Ernstig ongeval in Zeebrugge, weg versperd in beide richtingen. Mijd de omgeving en rij van Zeebrugge naar Brugge en vice versa via de A11 en complex 19 en de Alfred Ronsestraat. — Vlaams Verkeerscentrum (@verkeerscentrum) June 8, 2020