Ergernis troef bij chauffeurs op Torhoutsesteenweg

De Torhoutsesteenweg in Oostende slibt dicht. Tijdens het weekend maar ook op weekdagen is het vaak lang aanschuiven om de stad in of uit te rijden.

Het is een oud zeer, maar afgelopen maand en met de komst van een nieuwe supermarkt is het alleen maar drukker geworden. Chauffeurs staan vaak al aan te schuiven van aan De Kromme Elleboog in Leffinge tot aan de Elisabethlaan, dat is ruim 4 kilometer. Ook als je de stad verlaat via de Torhoutsesteenweg gaat het allesbehalve vlot. En binnenkort worden daar nog meer grote winkelketens verwacht. (Lees verder onder de foto)

Ringweg

Het probleem is niet nieuw maar zal nog een tijd aanslepen. De stad is bezig met de opmaak van een mobiliteitsplan en het Agentschap Wegen en Verkeer maakt een studie over de ontsluiting van de stad. De Torhoutsesteenweg is een gewestweg. Een ringweg van de steenweg tot aan de autosnelweg A10 is één van de mogelijke scenario’s die onderzocht worden.