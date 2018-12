Erg zwaar ongeval in Blankenberge

Op de Brugsesteenweg in Blankenberge gebeurde er even na 18u30 een bijzonder zwaar ongeval.

Een lichte vrachtwagen die uit de richting van Brugge kwam week door een nog onbekende reden af van zijn rijvak en kwam frontaal in botsing met een tegenligger. De klap was enorm. In de kleine personenwagen zaten vier personen. Alle inzittenden dienden door de brandweer bevrijd.