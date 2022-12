Erg dodelijk jaar voor wilde vogels

Het vogelopvangcentrum in Oostende spreekt van een echte ravage in het meeuwenbestand. En niet alleen de griep: ook door de blauwalgen in het water, na een lange, droge en warme periode, zijn veel vogels ziek geworden.

De vogelgriep treft de hele populatie, maar vooral jonge meeuwen die 's avonds samen slapen, blijken kwetsbaar. En dan was er deze zomer ook nog de plaag van de blauwalgen. Vooral bergeenden als deze hier en kokmeeuwen waren slachtoffer.

De vrijwilligers van het opvangcentrum moeten steeds vaker opletten met virussen. Er zijn ook extra beschermingsmaatregelen, speciale pakken én mondmaskers. Ook hier willen ze koste wat het kost vermijden dat een vogelvirus muteert of overgaat van dier op mens.