Erfgoedschip Mercator is gedraaid

Vanmorgen is in Oostende het bekende zeilschip Mercator een kwartslag gedraaid voor renovatiewerken. En wellicht blijft de historische driemaster ook zo liggen, evenwijdig met het stadhuis dus. Zo is een vertrouwd stadsgezicht veranderd.

Sam Lauwers, Toerisme Oostende: "Hij ligt nu met de boegspriet richting binnenland. Parallel met het Jan Piersplein."

Begin de jaren zestig lag de Mercator ook al zo. Ze moesten het schip draaien voor renovatiewerken, want op die manier is het makkelijker om herstellingen uit te voeren aan de masten. (lees verder onder de foto)

Hubert Rubbens, Team Oostende voor Anker: "De horizontale ra's in hout worden vervangen door stalen ra's. Maar wellicht wordt dit de nieuwe ligging voor altijd. Hij lag vroeger langs de kade. Dat betekent dat hij verlegd is vroeger. Maar er spelen ook andere argumenten mee. Op de eerste plaats de veiligheid. Aan de kade zou hij minder wind vangen bij stormen. Als er iets gebeurt op het schip, kun je er niet altijd zo snel af. Hier hebben we de mogelijkheid om een nooduitgang te zetten. Bovendien is het makkelijker om te laden en te lossen, materiaal te veranderen, trossen te vervangen."

In elk geval, vanmiddag starten de werken aan de masten al. De werken duren al zeker één jaar.