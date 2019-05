Erfgoedapp maakt museumbezoek aantrekkelijker

In Brugge is een nieuwe app voorgesteld om een museumbezoek aan het Brugse Vrije en de gotische zaal in het stadhuis aantrekkelijker te maken.

Met de techniek van het zogenoemde ‘augmented reality’ wil de erfgoedapp beter zijn dan de klassieke audiogids. Je richt je guide of toestel bijvoorbeeld op een schilderij. Je krijgt via een koptelefoon uitleg over het werk, maar ook op de scherm van je toestel krijg je extra info.

Momenteel werkt het systeem in twee zalen maar uitbreiding is mogelijk. De Erfgoedcel Brugge en Musea Brugge werken voor de erfgoedapp samen met Faro en dat is het steunpunt voor roerend en immaterieel cultureel-erfgoed in Vlaanderen.