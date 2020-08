Er ligt ook een rouwregister op het stadhuis. De begrafenisplechtigheid zelf vindt plaats in uitvaartcentrum Snoeck in de Bellevuestraat in Izegem. Ze start om 11 uur maar gaat omwille van de coronamaatregelen plaats door in familiale kring. Van 9u45 tot 10u30 kan iedereen de ereburgemeester begroeten.

